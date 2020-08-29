Black Panter filminin başrolü Chadwick Boseman kansere yenik düştü
Kara Panter' filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti. Çok izlenen Hollywood yapımı Kara Panter (Black Panter) filmiyle popüler olan Chadwick Boseman'a 2016 yılında 3’üncü evre kolon kanseri teşhisi konuldu. 43 yaşındaki oyuncu 4’üncü aşamaya ilerleyen kolon kanseri ile dört yıllık bir mücadelenin ardından hayatını kaybetti.
Yüzlerce hayranı, meslektaşı ve diğer medya mensupları aldıkları haber üzerine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini sosyal medya hesapları üzerinden yayımladılar. Kara Panter'de Kral T'Challa haraketini canlandıran Boseman, ayrıca "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı", "Yenilmezler: Son Oyun" ve "Kaptan Amerika: İç Savaş" dahil olmak üzere birçok Marvel filminde rol aldı.
- 29.08.2020
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