Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ne zaman açılacak? TESK'ten telep geldi!
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında birçok iş yeri hakkında kapatma kararı alındı. Alınan kararlardan sonra birçok kişi berberlerin ne zaman açılacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. TESK'ten Lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi dükkanlar için talep geldi. Peki, berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılacak?
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.
Palandöken yazılı açıklamasında, Covid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.
BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE O TALEP...
İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.
- 29.04.2020
- Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...
- İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor
- Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde
- Transfer görüşmesi resmen gerçekleşti! İngiliz savunmacı Fenerbahçe'ye
- Ve açıkladı! "Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ne zaman açılacak? TESK'ten telep geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.