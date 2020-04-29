Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ne zaman açılacak? TESK'ten telep geldi! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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sebebiyle kapatılan berberler ne zaman açılacak? 'ten telep geldi!

Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ne zaman açılacak? TESK'ten telep geldi!

salgını önlemleri kapsamında birçok iş yeri hakkında kapatma kararı alındı. Alınan kararlardan sonra birçok kişi berberlerin ne zaman açılacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. 'ten Lokanta, restoran, , kuaför, kıraathane, kasap gibi dükkanlar için talep geldi. Peki, berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılacak?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , yeni tip (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Covid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE O TALEP...

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, , kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 29.04.2020
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