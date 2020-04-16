Berberler, kuaför ve güzellik salonları ne zaman açıklacak? Berberler bu ay açılır mı?
Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Kişisel bakımlarının yaptırmka isteyen vatandaşlar arama motorlarında berber, kuaför ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili arama yapmaya başladılar. Peki berber,kuaför ve güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler bu ay açılır mı? İşte tüm soruların yanıtları...
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerin çalışmalarına bir süre ara verilmişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana devam eden kısıtlamanın ne zaman ortadan kalkacağı merak ediliyor. İşte, 'Kuaförler ne zaman açık olacak?' ve 'Berberler ne zaman açılacak?' sorularının yanıtı...
BERBERLER, KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
BERBERLER VE KUAFÖRLER NEDEN KAPATILDI?
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek genelge 81 il valiliklerine gönderilmişti.
Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştu.
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
BERBERE GİDEMEYEN ERKEKLER NE YAPMALI?
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da berbere gidemeyen erkeklere günlük rutinlerini nasıl devam ettirmeleri gerektiğini anlattı.
Evlere ve iş yerlerine gizlice saç kesimine gidilmemesi için meslektaşlarını uyaran Kara, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkati çekti.
Erkeklerin evde kaldıkları bu süre zarfında saçlarını uzatmaları tavsiyesinde bulunan Kara, "Yine de mecbur olan erkekler, evdeki makaslarla favori ve kulak üstünü alabilirler. Saçın üstlerinin uzun olması zaten kötü bir anlam ifade etmez. Ancak onun dışında saçlarını uzatsınlar. Bu süreç bittiğinde biz tüm müşterilerimize bambaşka bir imaj yapacağız. Türkiye'deki tüm berberler onları bekliyor olacaklar. " diye konuştu.
- 16.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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