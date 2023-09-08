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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın telefonundan Taha ile konuşan Başkan Erdoğan, milli güreşçiye başarı dileklerinde bulundu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 15:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı, kamp yaptıkları Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, federasyon yöneticileri, milli güreşçiler ve antrenörler karşıladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Milli güreşçiler ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Bak, 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, daha sonra tribüne çıkarak antrenmanı izlediği sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla arandı. Bakan Bak'ın Başkan Erdoğan'a Güreş Milli Takımı'nın kampında olduğunu ve hazırlık çalışmalarını takip ettiğini söylemesi üzerine Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takım Kaptanı Taha Akgül ile görüştü.

"BİR AKSİLİK OLMASIN HA!"

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'ın, altın madalya beklediği Taha Akgül'e, "Bir aksilik olmasın ha" demesi üzerine milli güreşçi, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi.

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi. Taha Akgül, Başkan Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini talep etti. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" demesi gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

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