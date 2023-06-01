Haberler Güreş Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı!

Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı!

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ilk gününde üç bronz madalya elde etti. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 23:30
Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı!

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ilk gününde üç bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü milli güreşçiler mindere çıktı.

Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Kazak Azamat Kustubayev'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda Rumen Alin Alexuc Ciurariu'nun müsabakaya çıkmaması nedeniyle bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 130 kiloda bir diğer milli sporcu Fatih Bozkurt, Gürcü rakibi Sulkhan Buidze'yi 9-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Organizasyon 4 Haziran Pazar günü sona erecek.


DİĞER
Asker Batuhan’dan anlamlı paylaşım! Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!
48 yaşındaki Ceylan son imajıyla kendini Katy Perry’e benzetti! Kızı Melodi’nin yorumu dikkat çekti! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ise...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç...
Cimbom'da 10 numara seferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayalini açıkladı! "Bu kariyere böyle bir veda yakışır"
Şampiyonlar günü
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçiler'den üç bronz madalya! Milli güreşçiler'den üç bronz madalya! 23:29
Philadelphia'da Nick Nurse dönemi başlıyor! Philadelphia'da Nick Nurse dönemi başlıyor! 23:26
Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim 23:04
Tudor Marsilya'dan ayrılacağını açıkladı! Tudor Marsilya'dan ayrılacağını açıkladı! 22:19
Trabzonspor'dan taraftara Hamsik çağrısı! Trabzonspor'dan taraftara Hamsik çağrısı! 22:09
Sultanlar Sırbistan'a şans tanımadı! Sultanlar Sırbistan'a şans tanımadı! 21:53
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... 20:33
G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! 20:02
Zaha transferinde sıcak gelişme! Zaha transferinde sıcak gelişme! 19:43
Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! 19:36
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Fırtına yıldız isme veda etti! Fırtına yıldız isme veda etti! 19:22