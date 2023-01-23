Haberler Güreş Taha Akgül'ün hedefi '10'

Taha Akgül'ün hedefi '10'

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa şampiyonasında dünyada kimsenin henüz çift haneli şampiyonluk rakamlara çıkamadığını belirterek, "Bu sene o yüzden ayrı hazırlanıyorum. Bunu 10 yapmak için, 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah onu da kazanacağım" dedi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:57
Taha Akgül'ün hedefi '10'

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta güreş eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de güreşe ilk başladığı yer olan Sivas Demirspor Kulübü'nü ziyaret eden Akgül, burada eğitim gören 80 öğrenciye malzeme yardımında bulundu. Minik güreşçilere eşofman, tişört, güreş ayakkabısı dağıtan Akgül, öğütlerde bulunarak moral verdi.

Eskiye göre güreşe yeni başlayan çocukların iyi şartlar altında eğitim gördüklerini belirten Akgül, "Ben de bu salondan yetiştim. Bu salonun daha kötü şartlarındayken biz buralarda antrenman yaptık. Buralar toz topraktı. Şu anki şartlar gerçekten çok iyi. Genç kardeşlerimiz çok şanslılar. Bugün 80 tane sporcumuz var burada, altyapıda. Çok ciddi bir emek var. Genç kardeşlerimizi işte servisle alıp getirip burada güzel bir şekilde antrenman yapıyorlar. Şartlar gerçekten çok iyi. Bunlar benim geçtiğim yollardan geçecekler inşallah. Onlar için bu verdiğimiz eşofman, tişört ve güreş ayakkabısı gerçekten onlara çok büyük motivasyon sağlayacak. Gerçekten önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim de böyleydi. Onlar bu şartlara ulaşamıyorlar. Güreş ayakkabısını giymek, bulmak gerçekten kolay değil. Biz de şimdi onlara kendi bütçemle, kendi desteğimle bir yardımda bulunmak istedim. Hem eşofman hem tişört hem de güreş ayakkabısı. İnşallah onların güreş hayatına bir nebze olsun katkıda bulunur. Bir nebze olsun onların güreş hayatına moral verir. İnşallah güzel günlerde kullanırlar. Ben emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"10'UNCU AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANACAĞIM"

Avrupa şampiyonasına hazırlandığını belirten Akgül, "Şimdi önümüzde 15 nisanda Avrupa şampiyonamız var. Şu an çalışmalarımız çok iyi bir şekilde halen devam ediyor. Allah'a şükür sezona iyi bir şekilde gireceğim inşallah. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Şimdi önce Yaşar Doğu Turnuvası uluslararası bir turnuvamız var. Daha sonra da Zagreb'de Avrupa Şampiyonamız var. İnşallah olursa 10 olacak. Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan hiç olmadı. Dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp eğer 10 yapabilirsem de çok büyük bir rekor olacak. Çok büyük bir eşik olacak benim için. Bu sene o yüzden ayrı hazırlanıyorum. Bunu 10 yapmak için, 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah onu da kazanacağım" diye konuştu.

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