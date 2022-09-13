Rıza tarih yazacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Rıza Kayaalp, finale yükseldi. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u rahat bir şekilde 8-0 teknik üstünlükle geçti. Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden milli güreşçi, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bugün İranlı rakibi karşısında altın madalya kazanması halinde 5'inci kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.