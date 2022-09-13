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Rıza tarih yazacak

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Abdullaev’i 5-3 mağlup eden Rıza Kayaalp, bugün İranlı Amin Mirzazadeh karşısına 5. dünya şampiyonluğu için çıkacak.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Rıza tarih yazacak
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Rıza Kayaalp, finale yükseldi. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u rahat bir şekilde 8-0 teknik üstünlükle geçti. Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden milli güreşçi, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bugün İranlı rakibi karşısında altın madalya kazanması halinde 5'inci kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.
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