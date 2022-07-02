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Yenilen pehlivanın üzüntüsü "Elim hiç yukarı kalkmadı"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde deste küçük boyda güreşen Osman Yiğit Akçay, rakibine yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Yenilgi sonrası gözyaşlarını tutamayan 16 yaşındaki güreşçi Osman Yiğit Akçay, hiç galip gelemediğini söyleyerek, "Yenildik. Bir kerede yenelim, hep yeniliyoruz. Bir kere şu er meydanında elimiz yukarıya kalkmadı" dedi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:54
Yenilen pehlivanın üzüntüsü "Elim hiç yukarı kalkmadı"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk günü güreşler kıran kırana başladı. Pehlivanların rakipleriyle mücadelesi nefes kesti. Galip gelen pehlivanlar sevin içinde çayırdan ayrılırken, rakiplerine yenilen pehlivanlar ise büyük üzüntü yaşadı, bazıları da göz yaşlarına hakim olamadı.

Antalya Manavgat ilçesinden gelen ve Kırkpınar Er Meydanı'nda deste küçük boyda rakibine yenilen Osman Yiğit Akçay, büyük üzüntü yaşadı. Yağlı güreşlere 5 yıl önce başladığını ve er meydanında hiç galip gelemediğini söyleyen Akçay, "Yenildik. Bir kerede yenelim, hep yeniliyoruz. Bir kere şu er meydanında elimiz yukarıya kalkmadı. Yenilmemizin sebebi de, çalışmıyoruz, antrenmanları ciddiye almıyoruz. Bir de yemeye içmeye dikkat etmiyoruz. O yüzden yeniliyoruz. Bir de heyecan ve korkudan yeniliyoruz. Kırkpınar'a ilk defa geldik. İnşallah seneye daha iyi sonuç alacağım. Bu dualı çayıra çıkmak her yiğidin harcı değildir. Burada güreştiğim için çok mutluyum ama yenildiğim için üzgünüm" dedi.

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