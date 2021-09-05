Kadın milli güreşçiler Roman'ya altın madalya kazandı

Kadın Milli Güreş Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Ion Cornianu ve Ladislau Simon Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli güreşçiler toplam 185 puan elde ederek, turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Organizasyonda 55 kiloda Eda Tekin, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 72 kiloda Nazar Batır birincilik elde etti. 50 kiloda Aynur Erge, 59 kiloda Elif Yanık ile 62 kiloda Yağmur Çakmak ve 68 kiloda Nesrin Baş'ın ikinci olduğu turnuvada 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Melda Dernekçi, 65 kiloda Aslı Demir üçüncü sırada yer aldı.