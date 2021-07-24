Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Öğrencisi 16 yaşlı Ahıskalı Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Son dakika spor haberi: Ahıskalı Selvi İlyasoğlu Dünya Şampiyonu oldu
Son dakika spor haberi: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıskalı Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.
Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Öğrencisi 16 yaşlı Ahıskalı Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.