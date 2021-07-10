Son dakika spor haberi: Başpehlivanlık güreşlerinde Mehmet Yeşilyeşil elendi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlar 1'nci tur müsabakaları tamamlandı. 54 Başpehlivanın kura çekiminin ardından başlayan 1'nci tur güreşlerinde, altın kemerli favori güreşçilerden Ali Gürbüz rakibi Osman Özgün'ü, Orhan Okulu ise rakibi Ahmet Serbest'i yenerek bir üst tura çıktı. Kırkpınar'da en çok altın kemeri kazanan güreşçilerden Recep Kara ise rakibi Hasan Cengiz'i puanlamada yenerek turladı. Altın kemer sahibi diğer güreşçiler Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Fatih Atlı'da rakiplerini yenerek başpehlivanlı güreşlerinde 2'nci tura yükseldi.



YEŞİLYEŞİL İLK TURDA ELENDİ



Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2009-2010 yılarında Kırkpınar Başpehlivanı olup 2 kez altın kemeri takan Mehmet Yeşilyeşil sürprizi yaşandı. Başpehlivanlık 1. tur güreşlerinde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilen Mehmet Yeşilyeşil, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sürpriz şekilde elendi. Kura öncesi konuşan başpehlivanlardan Recep Kara, Orhan Okulu ve Fatih Atlı ise altın kemer için iddialı olduklarını söyledi.