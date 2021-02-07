Haberler Güreş Milli sporcu Esma Akkaya dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Milli sporcu Akkaya şampiyonu olmayı hedefliyor

Altı yaşında başladığı güreşte 12 yıldır birçok kupa kazanan milli sporcu Akkaya şampiyonu olmayı hedefliyor. Akkaya, küçük yaşlarda başladığı güreşte, çok çalışarak zirveye çıkmak istediğini belirtti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:23
Milli sporcu Esma Akkaya dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

'da yapılan Şampiyonası'nda ikincisi ve 'da yapılan 'nda üçüncüsü olduğunu hatırlatan 18 yaşındaki güreşçi, uluslararası müsabakalara katılarak şampiyonluklarına yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Güreşte kadınların da artık erkekler kadar başarılı olduğunu vurgulayan Akkaya, "Daha önce bir çok madalya kazandım. Bu sporu sevmeden başarı alınamaz. Severek yaparsanız ve sabrederseniz, başarı ve şampiyonluk mutlaka geliyor. Amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Akkaya, haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını dile getirerek, form durumunun her geçen gün daha da yükseldiğini belirtti.

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Teknik Sorumlusu ise milli takımın haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını belirtti.

Sporcuların form durumlarının gayet iyi olduğunu anlatan Kobal, ilk olarak 'na katılacaklarını burada birinci olanların da dünya şampiyonası ve 'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Milli takımda çok başarılı sporcuların bulunduğunu vurgulayan Kobal, "Geçtiğimiz yıl Bulgaristan'da yapılan 'nda güreşçilerimiz Akkaya ve çok başarılı sonuçlar elde etti. İkinci olan güreşçimiz Esma ayrıca Ukrayna'da düzenlenen Dünya Plaj Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda da dünya üçüncülüğü elde etti. Gurur duyduk. Bu iki kızımız da geçen yılın en iyileri. İkisinden de Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Bu kızlarımızın şampiyon olmasını ve onlarla birlikte , dünya ve Balkan şampiyonlarında birinciliklere uzanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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