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30 Ocak 2020, Perşembe
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Tank’ından milli yardım

Türk Tank’ından milli yardım

Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçimiz Mahmut , eşofmanını deprem bölgesine gönderdi. Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce milletine tekrar emanet ediyorum" dedi.

Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçimiz Mahmut , eşofmanını deprem bölgesine gönderdi. Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce milletine tekrar emanet ediyorum" dedi.

  1. 30.1.2020
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