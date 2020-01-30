Türk Tank’ından milli yardım
Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçimiz Mahmut Demir, milli takım eşofmanını deprem bölgesine gönderdi. Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum" dedi.
Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçimiz Mahmut Demir, milli takım eşofmanını deprem bölgesine gönderdi. Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum" dedi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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