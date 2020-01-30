Türk Tank’ından milli yardım

Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçimiz Mahmut Demir, milli takım eşofmanını deprem bölgesine gönderdi. Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum" dedi.