Taha Akgül dünya ikincisi oldu!
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçimiz, 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
TAHA AKGÜL KİMDİR, NERELİ?
22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Taha Akgül, 2012'de 40. kez gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
2012'nin mart ayında Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kilo serbest kategoride altın madalya kazanan Taha Akgül, 2012'deki Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşıdı.
2014 VE 2015'TE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
2014'te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015'te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.
2 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU!
2015'te Las Vegas'ta gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov karşısında 10-0'lık üstünlük kurarak ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, bu kapsamda 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya erişen ilk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 17:49
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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