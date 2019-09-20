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20 Eylül 2019, Cuma
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finalde

Milli güreşçi Taha Akgül finalde

'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu , 'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

, 'nda finale yükseldi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Taha Akgül, yarı finalde ise 'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

22 Kasım 1990'da 'ta doğan Türk serbest güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Taha Akgül, 2012'de 40. kez gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2012'DE ALTIN MADALYA KAZANDI

2012'nin mart ayında Sırbistan'da gerçekleştirilen 'nda 120 kilo serbest kategoride kazanan Taha Akgül, 2012'deki Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşıdı.

2014 VE 2015'TE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2014'te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015'te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.

2'NCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2015'te 'ta gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov karşısında 10-0'lık üstünlük kurarak ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, 'nda serbest 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, bu kapsamda 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya erişen ilk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 15:01
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