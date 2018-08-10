Muratpaşa’nın altın kızına kutlama
Muratpaşa Belediyespor’un 13 yaşındaki serbest stil güreşçisi Büşra Efe, 58 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
41 kulüpten yaklaşık 192 sporcunun mücadele ettiği Küçük Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası, 5-6 Ağustos'ta Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. 58 kiloda mindere çıkan Muratpaşa Belediyespor Güreşçisi Büşra Efe, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13 yaşındaki Büşra Efe'yi kutladı. Efe de, güreşe verdiği destekten dolayı Başkan Uysal'a teşekkür etti.
Olimpiyat ruhu
Ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hem yağlı pehlivan hem de minder güreşi yapan sporcularımızın yanındayız. Olimpiyat ruhunu hiç kaybetmemeliyiz. Olimpiyatlarda derece yapacak güreşçiler yetiştirmeliyiz. Bunun için Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık. Türkiye Şampiyonu olan Büşra Efe'nin, başarısı hepimizi gururlandırdı. Uluslararası yarışmalarda, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum" dedi.
- 10.8.2018 10:35
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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