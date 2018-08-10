Muratpaşa’nın altın kızına kutlama
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Muratpaşa’nın altın kızına kutlama

    Muratpaşa’nın altın kızına kutlama

    ’un 13 yaşındaki serbest stil güreşçisi , 58 kiloda Şampiyonu oldu.


    41 kulüpten yaklaşık 192 sporcunun mücadele ettiği Küçük Minik Bayanlar Şampiyonası, 5-6 Ağustos'ta Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. 58 kiloda mindere çıkan Güreşçisi , rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı , 13 yaşındaki Büşra Efe'yi kutladı. Efe de, güreşe verdiği destekten dolayı Başkan Uysal'a teşekkür etti.

    Olimpiyat ruhu

    Ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hem yağlı pehlivan hem de minder güreşi yapan sporcularımızın yanındayız. Olimpiyat ruhunu hiç kaybetmemeliyiz. Olimpiyatlarda derece yapacak güreşçiler yetiştirmeliyiz. Bunun için Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık. Türkiye Şampiyonu olan Büşra Efe'nin, başarısı hepimizi gururlandırdı. Uluslararası yarışmalarda, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

    1. 10.8.2018 10:35
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