Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

    Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

    Türkiye Güreş Federasyonun düzenlediği Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya ’dan katılan 3'üncü, 5'inci oldu.

    faaliyet programında yer alan ''Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'' 'da gerçekleşti. Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 41 kulüpten yaklaşık 192 sporcu kıyasıya mücadele etti.

    Minik bayan güreşçilerin minderde ter döktüğü turnuvada 'dan 54 kiloda 3'üncülük kürsüsüne çıkarken 33 kiloda 5'inci sırada yer almayı başardı. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yayınladığı mesajda, müsabakada mücadele vererek dereceye giren bayan güreşçileri ve üzerilerinde emeği geçen güreş antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

    1. 8.8.2018 17:00
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