Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
Türkiye Güreş Federasyonun düzenlediği Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya Tekirdağ’dan katılan Tuğba Altun 3'üncü, Aylin Avcı 5'inci oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan ''Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'' Ankara'da gerçekleşti. Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 41 kulüpten yaklaşık 192 sporcu kıyasıya mücadele etti.
Minik bayan güreşçilerin minderde ter döktüğü turnuvada Tekirdağ'dan Tuğba Altun 54 kiloda 3'üncülük kürsüsüne çıkarken Aylin Avcı 33 kiloda 5'inci sırada yer almayı başardı. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yayınladığı mesajda, müsabakada mücadele vererek dereceye giren bayan güreşçileri ve üzerilerinde emeği geçen güreş antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
- 8.8.2018 17:00
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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