GÖKBEL'İN AĞASI DEĞİŞMEDİ



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 50 bin TL ile ihaleye açtığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağalığını 357 bin TL ile Kerim Yılmaz kazandı. Kerim Yılmaz altın kemeri gelecek yılki güreşlere kadar taşımak için 6. kez boynuna taktı.



KIYASIYA MÜCADELE



Öğle saatlerinde er meydanına çıkan Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu ile başpehlivanlar İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, Hasan Tuna, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Fafuk Akkoyun, Ekrem Yavuz, Salih Kurt, Kemal Karaboğa, Turan Balaban, Hasan Cengiz, İbrahim Çoraman, Ramazan Bircan, Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Sermes Bulut, Okan Acar, Alirıza Kaya, Serkan Sertürk, Ali Yanatma, Mecit Yıldırım, Kürşat Korkmaz, Salih Dorum, Hüseyin Demir, Ahmet Kavakçı, Ahmet Serbest, İsmail Erkal, Emre Erkal, Fatih Çakıroğlu, Savaş Yıldırım ve Ali Gökcen kura çekimini yaptı. Başpehlivanlarla birlikte 700 güreşçi Gökbel'de kıran kırana mücadele verdi.



BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ



Yarı final müsabakalarında Ali Gürbüz, Osman Aynur, İsmail Koç, Şahali Kurt mücadele etti. Rakiplerini yenerek finale çıkan Ali Gürbüz ile Osman Aynur'un kıyasıya mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibini yenmeyi başardı ve Gökbel'in başpehlivanı oldu. Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı Orhan Okulu ise çeyrek finalde Osman Aynur'a elendi.



'TESELLİ VERMEK İSTİYORUM'



Geçen yıl da Gökbel Güreşleri'nde başpehlivanlığı omuzlayan Ali Gürbüz, güzel bir atmosfer içinde mücadele ettiğini söyledi. Başpehlivan Gürbüz, "Çok yorucu geçti güreşler. Tabii ki her güreşte yoruluyoruz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e bu güzel organizasyonundan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Kulüp Başkanımız Ramazan Çalık'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kırkpınar Güreşleri'ne kemer almaya gitmiştim ve çok inanmıştım ama nasip olmadı. Sevenlerim de üzüldü biliyorum. Önümüzdeki günlerde önemli güreşler var. O güreşlerde birinci olup, seyirci ve sevenlerime bir teselli vermek istiyorum" dedi