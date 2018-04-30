Türkiye Fair Play Ödülleri dağıtıldı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan ve 'Cep Herkülü'nün tabutunu öpen Yunan halterci Leonidis 'Büyük ödül'ün sahibi oldu.
Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı.
TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.
TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Büyük ödül: Valerios Leonidis (Yunan halterci Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öpmüştü)
Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli
Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Büyük ödül: Salih Bora
Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla
Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser
TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜL SAHİBİ
Büyük ödül: Kamber Baykal
- 30.4.2018 16:26
- Güncelleme: 30.4.2018 16:39
-
Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”
Toplam 2
Yorum
revizyon şart bjk de. tolga kulübede bile takımına zarar veren bir adam..şenol hocayı anlamak ise mümkün değil..sanki 18 yaşında futbolcu gibi..
-
Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti | İşte maçın özeti
Toplam 5
Yorum
Taraftar Başkan ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIMIZA... BÖYLE TARAFTAR GİBİ BAŞKAN YENİDEN SEÇİLMELİ... GS'ı DÜŞÜNMEYEN, YİYİCİLERDEN BIKTIK....
-
Metin Albayrak açıklamalarda bulundu!
Toplam 1
Yorum
gerçek moral ve motivasyonu bitmiş gözüküyor,vücut dili takıma yararlı olamadığını gösteriyor,Lens in yüz ifadesini Şenol Hoca da gördüm
Türkiye Fair Play Ödülleri dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.