Türkiye Fair Play Ödülleri dağıtıldı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Türkiye Ödülleri dağıtıldı

    Türkiye Fair Play Ödülleri dağıtıldı

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan ve 'Cep Herkülü'nün tabutunu öpen Yunan halterci Leonidis 'Büyük ödül'ün sahibi oldu.

    Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı.

    TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

    TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

    SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
    Büyük ödül: (Yunan halterci Leonidas, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öpmüştü)

    Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli

    Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

    SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
    Büyük ödül: Salih Bora

    Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla

    Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

    TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜL SAHİBİ
    Büyük ödül: Kamber Baykal

    1. 30.4.2018 16:26
    2. Güncelleme: 30.4.2018 16:39
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