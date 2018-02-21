Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, antrenman yapmak için gittiği ABD'den Küba'ya geçti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, ABD'de kamp yaptığını, davetin ABD'li güreşçi Kyle Snyder'den geldiğini belirterek, "Biz de bu davete icabet ettik. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan Snyder ile antrenman yaptım." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Ohio eyaletindeki kampın 15 gün sürdüğü bilgisini veren Taha Akgül, "Şimdi de Küba'dayız. Burada turnuvaya katılacağız. Kampın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmadım. Diğer ağır sıkletlerle çalışma şansım oldu." ifadelerini kullandı.
Taha Akgül ile Hüseyin Gündüz, Küba'da 15 Şubat'ta başlayan Uluslararası Granma-Cerro Pelado Turnuvası'nda mindere çıkacak.
Taha ve Hüseyin, bugün başlayan serbest stil müsabakalarının ardından Türkiye'ye dönecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:12
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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