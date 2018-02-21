Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da – Fotomaç – 21 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon güreşçi , 'da

    Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da

    Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi , antrenman yapmak için gittiği 'den 'ya geçti.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen , 'de kamp yaptığını, davetin ABD'li güreşçi Kyle Snyder'den geldiğini belirterek, "Biz de bu davete icabet ettik. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan Snyder ile antrenman yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'nin Ohio eyaletindeki kampın 15 gün sürdüğü bilgisini veren Taha Akgül, "Şimdi de 'dayız. Burada turnuvaya katılacağız. Kampın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmadım. Diğer ağır sıkletlerle çalışma şansım oldu." ifadelerini kullandı.

    Taha Akgül ile Hüseyin Gündüz, Küba'da 15 Şubat'ta başlayan Uluslararası Granma-Cerro Pelado Turnuvası'nda mindere çıkacak.

    Taha ve Hüseyin, bugün başlayan serbest stil müsabakalarının ardından Türkiye'ye dönecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN