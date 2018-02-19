Baş Pehlivanlar Şehitler için kol bağlayacak
Türkiye ve Dünya’da ilk kez geçen yıl Balıkesir Kurtdereli Spor salonunda yapılan salon yağlı güreşlerin 2’ncisi yine Balıkesir'de yapılacak.
Türk Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin sürekliliğini sağlamak ve bu sporun 12 ay boyunca yapılabileceğini göstermek amacıyla Balıkesir Kurtdereli Spor Salonunda özel olarak hazırlanan keçeden yapılan alanda başpehlivanlar güreş tutacak.
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan vekili Faruk Özen, "Müsabakaların daha farklı yapılmasını hedefleyerek, salon güreşleri düzenledik. Bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. Terör unsurlarına karşı sınır ötesinde kahramanca mücadele veren, Afrin operasyonunda şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere şehitlerimize başta olmak üzere ithafen ikincisini düzenleyeceğiz. Geçen yıl dünyada ve Türkiye'de ilki düzenlenmişti. Güreş ve güreşçilerimize Ata sporuna önem verdiğimizi buradan söylemek istiyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Güreşlere katılan güreşçilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
YÜCEL YILMAZ: " YAĞLI GÜREŞ BİZE AİT ÖZEL BİR SPORDUR"
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi'de başlattığımız yağlı güreşi salonda ikinci defa yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtdereli Mehmet Pehlivanımız hem Osmanlıda, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde güreşmiş bir cihan pehlivanımız. Kurtdere köyünde yapılan yağlı güreşlerini 2014 yılından itibaren düzenlemeye başladık. Bölgemizde bulunan insanların bu güreş zevkini yaşasın istedik. Güreş Federasyonumuz ve güreşçiler güreş yaptırmak Karesi'ye yakışıyor dediler. Buradan iddia ediyorum yağlı güreş seyircisi, Süper lig'de spor seyircilerinden daha fazla. Federasyonumuzla birlikte karara vardık. Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliğini kurduk. Yağlı güreş bir görsel spor değildir. Yağlı güreş Türkün kendine ait ve sadece bizim Anadolu da sahip çıktığımız ve bize ait özel bir spordur. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Buna sahip çıkmak zorundayız. Güreş dünyaca tanınan bir spor ama Yağlı güreş bize ait bir spordur. Geçen yıl ve bu yıl aslında tarihi günler. Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği bu güreşleri dünyaya yayacak. Bazı konular tarihte basit gibi başlar. Ama sizler buna şahit olacaksınız. Türkiye ilk kez düzenlediğimiz ve bu yıl 2'ncini düzenlediğimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan spor salonunda 'Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor' adı ile bir değişimin adımını atıyoruz. Solon yağlı güreşleri, güreşin hiçbir özelliğini değiştirmeyecek. Bu güreşleri şehit olan vatan savunması için, bizim için, vatan için şehit olanlar için yapıyoruz. Güreşlerimizin onur konuğu da ailesinden şehidi olan aileleri özel davet ile güreşlere davet ettik" şeklinde konuştu.
MUSA AYDIN: " YAĞLI GÜREŞ SALONDA DA YAPILABİLİR"
Güreş Federasyonu As Başkanı Musa Aydın'da yaptığı açıklamada, "Bin yıllık Ata sporu. Atalarımızın bize emanet ettiği yağlı güreşi dünyaya yaymamız gerekiyor. Büyüklerimiz salon yağlı güreşine karşı çıkıyorlar ama Yağlı güreş her yerde yapılır. Yağlı güreşin özünden bir şey kaybetmeden yapılması gerekiyor. Bugün anlamı bizim için çok büyük. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Kırkpınar'da son 16'ya kalan güreşçilerimiz burada olacaklar. Balıkesir bölgesinde minik ve deste de 8 güreşçisi karşılaşacak" şeklinde konuştu.
Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban yaptığı kısa konuşma da, "Salon yağlı güreşi için önemli bir adım. Ata sporunu dünyaya açmalıyız ve dünyaya kanıtlayacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyetle birlikte güreşler için Kurtdereli Spor Salonu içine hazırlanan özel güreş ringini inceledi. Tanıtım toplantısına katılan yetkililer ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kurtdereli Spor Salonunda yapılan toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan V. Faruk Özen, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Musa Aydın, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Hocaoğlu, Mürsel Sabancı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü adına Karesi Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özbay, Belediyelerin daire başkanları ve müdürleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:11
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 23
Yorum
küllüyen saçma nagamoto orta yapamıyor tolga pas veremiyor ahmet var donk stoper al linnesi sol beke sağ beke mariano bari kanatları kullan çift forvetsin
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 27
Yorum
Realist Tudor'un 8'de 8 yaptığı dönemde Fatih Terim şimdiden 2 mağlubiyet. Terim 3'üncü kez kovulur.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Analiz: Gelenler gidenleri aratıyorsa,, degişiklik (!) kararında ve yapılışında yanlışlıklar vardır !
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