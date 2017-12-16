Taha Akgül'ün adı spor merkezine verildi
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün adı, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir spor merkezine verildi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Taha Akgül Spor Merkezi'nin açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, milli güreşçi Taha Akgül ve ilçe sakinleri katıldı.
Açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, Türk sporu, güreşi ve kendi adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Spor merkezine adımı layık gördükleri için Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel duygulardan birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Salona adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Taha, "Sorumluluğumun arttığını düşünüyorum. Bundan sonra da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan Bahçelievler ilçesi sakinlerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise Taha Akgül'e açılış törenine katıldığı için teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"İnşallah böyle tesislerden Taha Akgül gibi karakterli ve dünyaya nam salmış birçok oyuncu yetişecek. Taha Akgül, mindere çıktığı zaman göğsümüz kabarıyor. Tüm çocukların da onun gibi olmasını diliyoruz. Bu tarz tesislerin isimlerinin önemli sporculara verilmesinin farklı tarafı var. Çocuklar tesise geldiğinde bu isimleri merak ederek inceliyor. Bu inceleme de o sporcuya benzeme isteğini ortaya çıkarıyor."
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:12
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
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