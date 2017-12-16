Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Taha Akgül Spor Merkezi'nin açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, milli güreşçi Taha Akgül ve ilçe sakinleri katıldı.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, Türk sporu, güreşi ve kendi adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Spor merkezine adımı layık gördükleri için Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel duygulardan birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Salona adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Taha, "Sorumluluğumun arttığını düşünüyorum. Bundan sonra da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan Bahçelievler ilçesi sakinlerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise Taha Akgül'e açılış törenine katıldığı için teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah böyle tesislerden Taha Akgül gibi karakterli ve dünyaya nam salmış birçok oyuncu yetişecek. Taha Akgül, mindere çıktığı zaman göğsümüz kabarıyor. Tüm çocukların da onun gibi olmasını diliyoruz. Bu tarz tesislerin isimlerinin önemli sporculara verilmesinin farklı tarafı var. Çocuklar tesise geldiğinde bu isimleri merak ederek inceliyor. Bu inceleme de o sporcuya benzeme isteğini ortaya çıkarıyor."