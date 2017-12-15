 İzmit Belediyespor yeni güreşçilerini seçiyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    İzmit Belediyespor yeni güreşçilerini seçiyor

    İzmit Belediyespor yeni güreşçilerini seçiyor

    Bu sezon 1.ligde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor Takımına yeni yetenekler kazandırmak için seçmeler yapıldı.

    Türkiye çapında kilosunda başarılı 20 sporcun katıldığı seçmeler Atatürk Spor Salonunda yapıldı ve iki gün sürdü. Seçmeler ile takımı daha da güçlendirmek istediklerin söyleyen İzmit Belediyespor Sorumlusu Muhammet Öztürk, "Hedefimiz alt yapıya da büyük önem verip 1.ligde kalıcı olmaktır" dedi.

    İzmit Belediyespor Genel Koordinatörü Ömer Aslantaş ve antrenör Şener Sar da ata sporu güreşin İzmit'te tekrar eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını ifade ettiler.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:05
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