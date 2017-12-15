İzmit Belediyespor yeni güreşçilerini seçiyor
Bu sezon 1.ligde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor Güreş Takımına yeni yetenekler kazandırmak için seçmeler yapıldı.
İzmit Belediyespor Genel Koordinatörü Ömer Aslantaş ve antrenör Şener Sar da ata sporu güreşin İzmit'te tekrar eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını ifade ettiler.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:05
-
Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
-
Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
İzmit Belediyespor yeni güreşçilerini seçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.