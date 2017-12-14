Edirne Belediyesi pehlivanlarından bir başarı daha
Edirne Belediyesi pehlivanları, Bulgaristan’ın Dimitrovgrad Şehri’nde düzenlenen 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası’na katıldı.
Moldovya, Rusya, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin katıldığı; 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Şehri'nde düzenlendi. Turnuva'ya Edirne'yi temsilen katılan Edirne Belediyesi Güreş Takımı, 3.'lük kupasını göğüsledi.
11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası'na Edirne Belediyesi Güreşçileri, Arda Sivrikaya, Arda Serbest, Hasan Akgül, Ersin Eren Avcıl, Kerem Bakır, Atahan Bartu Çetin, Sinan Yılmaz, İbrahim Kızmaz, Muhammed Aliço, Arda Batı, Yunus Yaykın, Caner Yaykın, Burak Barış ve Muhammed Alice katıldı.
Edirne Belediyesi Güreş Antrenörü Talat Çelik, Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Şehri'nde düzenlenen 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası'nda Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak 3. olduklarını belirterek, "Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak, Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın destekleriyle katıldığımız güreşlerde birçok derece ve başarı elde ediyoruz. Başkanımıza bize olan desteği ve güveni için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler de Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak hem belediyemizin hem de Edirne'mizin adını duyurmak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
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