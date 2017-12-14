 Edirne Belediyesi pehlivanlarından bir başarı daha – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Edirne Belediyesi pehlivanlarından bir başarı daha

    Edirne Belediyesi pehlivanlarından bir başarı daha

    Edirne Belediyesi pehlivanları, Bulgaristan’ın Dimitrovgrad Şehri’nde düzenlenen 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Turnuvası’na katıldı.

    Edirne Belediye Başkanlığı adına Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Şehri'nde düzenlenen "11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Turnuvası'na" katılarak turnuvada büyük bir başarı gösteren Edirne Belediyesi Güreş Takımı kürsüde 3.'lük kupasının sahibi oldu.

    Moldovya, Rusya, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin katıldığı; 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Şehri'nde düzenlendi. Turnuva'ya Edirne'yi temsilen katılan Edirne Belediyesi Güreş Takımı, 3.'lük kupasını göğüsledi.
    11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası'na Edirne Belediyesi Güreşçileri, Arda Sivrikaya, Arda Serbest, Hasan Akgül, Ersin Eren Avcıl, Kerem Bakır, Atahan Bartu Çetin, Sinan Yılmaz, İbrahim Kızmaz, Muhammed Aliço, Arda Batı, Yunus Yaykın, Caner Yaykın, Burak Barış ve Muhammed Alice katıldı.

    Edirne Belediyesi Güreş Antrenörü Talat Çelik, Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Şehri'nde düzenlenen 11. Uluslararası Enyo Yancev Minikler Güreş Turnuvası'nda Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak 3. olduklarını belirterek, "Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak, Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın destekleriyle katıldığımız güreşlerde birçok derece ve başarı elde ediyoruz. Başkanımıza bize olan desteği ve güveni için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler de Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak hem belediyemizin hem de Edirne'mizin adını duyurmak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz" dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:27
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