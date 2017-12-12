 Erdoğan’a teşekkür – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan’a teşekkür

    Erdoğan’a teşekkür

    Taha: Genç yaşta onurlandırılmak çok güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

    Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, adının memleketi Sivas'ta spor salonuna verilerek onurlandırıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 27 yaşındaki Taha, "Bu çok farklı bir duygu. Adımın verildiği salonda yeni sporcuların yetişecek olması beni mutlu ediyor. Genç yaşta, hayattayken onurlandırıldığım için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ülkeme her zaman hizmet edeceğim" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan’a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN