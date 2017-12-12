Taha: Genç yaşta onurlandırılmak çok güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, adının memleketi Sivas'ta spor salonuna verilerek onurlandırıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 27 yaşındaki Taha, "Bu çok farklı bir duygu. Adımın verildiği salonda yeni sporcuların yetişecek olması beni mutlu ediyor. Genç yaşta, hayattayken onurlandırıldığım için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ülkeme her zaman hizmet edeceğim" diye konuştu.