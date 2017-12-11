Taha Akgül'e büyük onur
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, adının memleketi Sivas'ta spor salonuna verilerek onurlandırıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Taha Akgül, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sivas'ta yapımı tamamlanan 5 bin kişilik spor salonuna halka sorarak adının verilmesini istediğini anımsattı.
Sivas'ta doğup, büyüyen biri olarak adının memleketinde spor salonuna verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 27 yaşındaki Taha, "Cumhurbaşkanımız, toplu açılış töreninde salonun adının ne olmasını istediğinde hemşehrilerimin 'Taha Akgül' diye seslenmesi çok farklı bir duyguydu. Sivas'ta güreşe başlayan ve yetişen biriyim. Adımın verildiği salonda yeni sporcuların yetişecek olması beni mutlu ediyor. Daha önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Ankara ve İstanbul'da adım salonlara verilmişti. Genç yaşta, hayattayken onurlandırıldığım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ülkeme ve hemşehrilerime her zaman hizmet edeceğim." diye konuştu.
Gençlere örnek bir sporcu olmaya çalıştığını vurgulayan milli güreşçi, "Adımın salonlara veriliyor olması, benim örnek yaşam ve sportif başarı yönünden sorumluluğumu katlayarak artırıyor. Bütün bunların bilincinde sorumluluklarımı yerine getirmeye gayret gösteriyorum. Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sivas'ta yapımı tamamlanan 5 bin kişilik spor salonuna Taha Akgül'ün isminin verileceğini duyurmuştu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Aslan FUTBOLCU COK KALITELI AMA BAKIN AYNI YASTAKI MARIANO SAKATLANDI BU YASTAKI FUTBOLCULARA BIRAZ YÜKLENILIRSE SAKATLIK KACINILMAZ!
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
BJKLİ YEDEKLER ÇIKSAYDI KAZANIRDIK
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
Aslan HAKEM RESMEN KAYSERI KALESINE GOL ATTI NE PENALTIYDI NE KIRMIZI KARTTI AMA
Taha Akgül'e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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