 Taha Akgül'e büyük onur – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'e büyük onur

    <a href="/index/taha-akgul?id=b7607569-dcd2-4381-a953-79daec52bae3" class="" rel="tag">Taha Akgül</a>'e büyük onur

    Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi , adının memleketi Sivas'ta spor salonuna verilerek onurlandırıldığı için 'a teşekkür etti.

    , yaptığı açıklamada, 'ın, Sivas'ta yapımı tamamlanan 5 bin kişilik spor salonuna halka sorarak adının verilmesini istediğini anımsattı.

    Sivas'ta doğup, büyüyen biri olarak adının memleketinde spor salonuna verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 27 yaşındaki Taha, "Cumhurbaşkanımız, toplu açılış töreninde salonun adının ne olmasını istediğinde hemşehrilerimin '' diye seslenmesi çok farklı bir duyguydu. Sivas'ta güreşe başlayan ve yetişen biriyim. Adımın verildiği salonda yeni sporcuların yetişecek olması beni mutlu ediyor. Daha önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Ankara ve İstanbul'da adım salonlara verilmişti. Genç yaşta, hayattayken onurlandırıldığım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ülkeme ve hemşehrilerime her zaman hizmet edeceğim." diye konuştu.

    Gençlere örnek bir sporcu olmaya çalıştığını vurgulayan milli güreşçi, "Adımın salonlara veriliyor olması, benim örnek yaşam ve sportif başarı yönünden sorumluluğumu katlayarak artırıyor. Bütün bunların bilincinde sorumluluklarımı yerine getirmeye gayret gösteriyorum. Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sivas'ta yapımı tamamlanan 5 bin kişilik spor salonuna Taha Akgül'ün isminin verileceğini duyurmuştu.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN