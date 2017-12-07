Türk Güreşi zirvede

Dünyanın en iyi güreşçileri açıkladı. Türk sporcular, tüm sıkletlerde ilk 5’te yer alırken, Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar, ilk sırayı kaptı

DÜNYANIN en iyi güreşçileri dün Dünya Güreş Birliği tarafından açıklandı. Türk güreşçiler tüm sıkletlerde ilk 5 içinde yer alırken, 3 sporcumuz kendi kategorilerinde zirveye çıktı. 130 kiloda Rıza Kayaalp, 85'te Metehan Başar ve kadınlar 75'te Yasemin Adar, sıkletlerinde birinciliği aldı. İlk 5'e giren diğer sporcularımız şöyle: 75'te Fatih Cengiz, 66'da Atakan Yüksel, 74'te Soner Demirtaş, 65'te Mustafa Kaya, 61'de Cengizhan Erdoğan, kadınlar 63'te Hafize Şahin, 48'de de Evin Demirhan.