Güreşte puanlama sistemi başlıyor

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, sıralamalı sistem nedeniyle gelecek yıl puanlamalarda bazı değişikliğe geçileceği, 2019'dan itibaren ise yeni sistemin tam anlamıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

UWW Başkanı Nenad Lalovic, yeni sistemle puanlama konusunda kafa karışıklığının tamamen ortadan kalkacağını belirterek, "Güreş camiası, en iyi sporcuları için daha net bir puanlama sistemini hak ediyor. Bu sıralama sayesinde taraftarlar, sporcular ve antrenörler, her turnuvanın ve müsabakanın puan açısından etkisini daha rahat anlayacak. Sporda yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

Puanlama sistemi, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar, kıta içi şampiyonalar ile UWW'nin belirlediği bazı yerel organizasyonlarda geçerli sayılacak. Organizasyonun önemi ve katılımcı sayısına göre belirlenen puanlama sistemi, grekoromen, serbest ve kadınlar kategorisinde uygulanacak.

Yeni sistemde, ülkelerin yerine sadece güreşçiler puan kazanacak. Güreşçilerin belli kilo aralığında elde ettiği puanlar, farklı kilo aralıklarında yarışması durumunda taşınamayacak. Organizasyona ev sahipliği yapacak ülkeler, her kilo aralığında en fazla 3 sporcuyla temsil edilebilecek.

Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda birinci 25, ikinci 20, üçüncü ve dördüncü 15, beşinci ve altıncı 10, yedinci 8, sekizinci 6, dokuzuncu 4, onuncu 2 puan kazanacak. Kıta şampiyonalarında birinci 12, ikinci 10, üçüncü ve dördüncü 8, beşinci ve altıncı 6, yedinci 4, sekizinci 2 puan elde edecek. UWW'nin belirlediği yerel turnuvalarda ise birinci 8, ikinci 6, üçüncü ve dördüncü 4, beşinci ve altıncı 2 puana sahip olacak.

Bu puanlara, söz konusu organizasyonlara katılan sporcu sayısı kadar puan eklenerek nihai sonuca ulaşılacak.