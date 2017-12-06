Türk güreşçiler zirvede
Dünya Güreş Birliği'nin ayın en iyi sıralamaları belli oldu. Tüm sıkletlerde ilk 5 içinde Türk güreşçiler yer alırken, Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar, sıkletlerinde ilk sırada yer aldı.
İlk 5 sıraya giren diğer güreşçilerimiz ve sıkletleri şu şekilde:
Fatih Cengiz - 75 kilo - 5. sırada
Atakan Yüksel - 66 kilo - 4. sırada
Soner Demirtaş - 74 kilo - 3. sırada
Mustafa Kaya - 65 kilo - 5. sırada
Cengizhan Erdoğan - 61 kilo - 5. sırada
Hafize Şahin - 63 kilo - 5. sırada
Evin Demirhan - 48 kilo - 5. sırada
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ney yaf 1 günde 5 tane transfer haberi fenerbahçede :) alın alın rvp ve rvp gibileri doldurun besleyin yatırın...
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 9
Yorum
oflu doy yerine ya bongonda yada rodelegga oynamalı bonhgondaya şans tanınmalı
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Yılbaşı hediyesi: Niasse
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş 2. emenike vakası olması için karabükte oynaması ve sakatım ayağına fenerbahçe maçlarında oynamaması gerek !
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