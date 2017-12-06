 Türk güreşçiler zirvede – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Türk güreşçiler zirvede

    Türk güreşçiler zirvede

    Dünya Güreş Birliği'nin ayın en iyi sıralamaları belli oldu. Tüm sıkletlerde ilk 5 içinde Türk güreşçiler yer alırken, , Metehan Başar ve Yasemin Adar, sıkletlerinde ilk sırada yer aldı.

    Dünya Güreş Birliği (UWW), dünyanın en iyi güreşçileri sıralamasını açıkladı. Tüm sıkletlerde ilk 5 içinde Türk güreşçiler yer aldı. 130 kiloda 1. sırada yer alırken, Metehan Başar 85 kiloda, Yasemin Adar da kadınlar 75 kiloda 1. sırayı elde etti. Taha Akgül, son yapılan değerlendirmelerin ardından serbest stil 125 kiloda Gürcü güreşçi Geno Petriashvili'nin ardından 2. sırada kendisine yer buldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tek amaçlarının Ata sporu güreşe hizmet etmek olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her yaş grubunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gelinen nokta belki başarı gibi gözüküyor. Ama biz daha yolun başındayız. Amacımız tüm sıkletlerde en iyi sporcuları yetiştirmek ve Olimpiyat madalyalarının sayısını artırmak. Ata sporumuz olan güreşe bu yakışır" ifadelerini kullandı.

    İlk 5 sıraya giren diğer güreşçilerimiz ve sıkletleri şu şekilde:
    Fatih Cengiz - 75 kilo - 5. sırada
    Atakan Yüksel - 66 kilo - 4. sırada
    Soner Demirtaş - 74 kilo - 3. sırada
    Mustafa Kaya - 65 kilo - 5. sırada
    Cengizhan Erdoğan - 61 kilo - 5. sırada
    Hafize Şahin - 63 kilo - 5. sırada
    Evin Demirhan - 48 kilo - 5. sırada
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:06
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