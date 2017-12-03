 Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü

    Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü

    Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi 'in 92 yaşında vefat eden, ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.

    Dün hayatını kaybeden dede Kayaalp için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

    Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayaalp'in naaşı, Kavurgalı köyü mezarlığına defnedildi.

    Cenaze törenine, milli güreşçi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Akif Canbaş, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tunç, ASKİ Kulübü Başkanı Ahmet Erbağ, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:51
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