Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü
Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 92 yaşında vefat eden, ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.
Dün hayatını kaybeden dede Kayaalp için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayaalp'in naaşı, Kavurgalı köyü mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Akif Canbaş, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tunç, ASKİ Kulübü Başkanı Ahmet Erbağ, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:51
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat tudor kalmalı hahaha
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Tarihi farkı onlar önledi!
Toplam 4
Yorum
1905 Bu lig'de futbol oynanıyorsa bu adamlar baska bir şey oynuyor arkadas, hiç bu kadar aciz kalmamistik.
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat fenerliler ister bence çünkü terim 6-0 ın mimarıdır hahaha
Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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