Rıza Kayaalp'in acı günü
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp’in ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp vefat etti.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:42
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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