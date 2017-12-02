 Rıza Kayaalp'in acı günü – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    'in acı günü

    Rıza Kayaalp'in acı günü

    Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Milli Güreşçimiz ’in ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp vefat etti.

    Uzun zamandır tedavi gören dede 'in cenazesi yarın Yozgat'ın Kavurgalı Köyünde öğle namazının ardından defin edilecek.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:42
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