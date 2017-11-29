Güreşte hedef olimpiyat şampiyonluğu

Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli sporcuyu başarılarından dolayı kutladı. Ordu'nun yetiştirdiği çok kıymetli bir sporcuyu ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yavuz, "Fatih kardeşimizin başarıları bizi çok memnun ediyor. Milli güreşçilerimizin bu başarılarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, kısaca devletimizin katkılarının olması ayrı bir mutluluk." dedi.

Ordu'nun güreş sporu konusunda bilindik bir yer olduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, "Ordu başpehlivanlar çıkaran bir il. Açıkçası yiğidin harman olduğu yerlerden birisi. Kardeşimizin de bu başarıları devam ettirmesi ayrı bir mutluluk kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Milli güreşçi Fatih Başköy ise spora Ordu'da kaldığı yetiştirme yurdunda başladığını ve hayallerini sırasıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Güreş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da devam ettiğini aktaran Fatih, "İnşallah hedefimiz 2020'de olimpiyat şampiyonluğu. Bundan sonra büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Ordu'ya dünya ve Avrupa şampiyonluğu madalyalarını getirdik. 2020'de olimpiyat madalyasını da getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, milli güreşçiyi altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ercan Okur ile Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Alkan'da hazır bulundu.