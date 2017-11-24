Evin Demirhan dünya şampiyonu

U23 Dünya kupasında Greko-Romen stilin ardından kadınlar maçları da bu akşam yapılan final maçlarıyla son buldu. 48 kiloda mücadele eden sporcumuz Evin Demirhan finalde Ritu Ritu (IND) karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele adeta nefesleri kesti. Rakibiyle kıran kırana bir mücadele veren Evin, gerideyken aldığı sayı ile maçı 4-4'e getirdi. Ve son sayıyı aldığı için puan averajı ile minderden galip ayrıldı.

İlk turda Belarus Kseniya STANKEVICH ile karşılaşan sporcumuz Evin Demirhan rakibini 6-6 sona eren maçın sonunda eleyerek adını 2. tura yazdırdı. İkinci turda rakip Japonya'dan Rina OKUNO oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sporcumuz rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azeri Türkan Nasırova ile karşılaşan Evin mücadeleyi 7-3 kazanarak finale kalmıştı.

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Evin Demirhan ve kafilemiz şampiyonluğu doyasıya kutladı. Diğer yandan bugün mindere çıkan diğer 3 sporcumuz Elif Yılmaz, Derya Bayhan ve Buse Tosun rakiplerine mağlup olarak şampiyonaya veda ettiler.

MUSA AYDIN "EVİN'LE GURUR DUYUYORUZ"

Türkiye güreş federasyonu başkanı Musa Aydın "Evin bizim gelecekte çok şeyler beklediğimiz bir sporcuydu. Onunla gurur duyuyoruz. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı, bizim altın madalya beklediğimiz sporculardan biriydi. İnşallah Evin ilerde bizleri hem büyükler Dünya şampiyonasında hem de Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek" şeklinde konuştu. Başkan Musa Aydın şu ana kadar toplam 5 madalya aldıklarını belirterek "Şimdi sıra serbest takımımızda, İnşallah onlarda bu şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacaklar" dedi..

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MİNDERE ÇIKMA SIRASI SERBEST MİLLİ TAKIMIMIZDA

U23 Dünya şampiyonasında Cumartesi ve Pazar günleri mindere Serbest stilde ki sporcularımız çıkacak. Serbest stilde ilk gün maçları yarın (25 Kasım Cumartesi) 57,61,86 ve 125 kilolarda olacak. Sabah seansında ki elemelerin ardından akşam seansında finaller yapılacak. Şampiyonanın son gününde ise mindere 65,70,74 ve 130 kiloda ki sporcularımız çıkacak.

Dün akşam Dünya 3. Olan Grekoromen güreşçilerimiz yurda dönmüştü. Kadın sporcularımız yarın ve Serbest güreş milli takımımız 27 Kasım'da yurda dönecek.