 Başkan Şampiyon güreşçiyi tebrik etti – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Başkan Şampiyon güreşçiyi tebrik etti

    Başkan Şampiyon güreşçiyi tebrik etti

    Melikgazi Belediye Başkanı Dr. , Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Fatih Cengiz için mesaj yayınladı.

    U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılan Kayseri Şekerspor Milli Güreşçisi Fatih Cengiz'in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. , "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor" dedi. 21 Kasım günü Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan ülkemizin bu başarısı ile bir kez daha Türk Bayrağı'nın göklerde dalgalandırıldığını ifade eden Başkan Dr. , 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Fatih Cengiz'in finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Gale Bolkvadze'yi 5-2 yenerek şampiyon olduğunu söyledi.
    Başkan Dr. Büyükkılıç, şahsı ve hemşehrileri adına Milli Güreşçi Fatih Cengiz'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:03
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