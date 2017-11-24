Başkan Şampiyon güreşçiyi tebrik etti
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Fatih Cengiz için mesaj yayınladı.
Başkan Dr. Büyükkılıç, şahsı ve hemşehrileri adına Milli Güreşçi Fatih Cengiz'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:03
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Köybaşı formayı kaptı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ne İsmail nede Hasan Ali gerekli performansı bu zamana kadar gösteremedi sol kanatta , sezon başı bile bile lades yaptı yönetim.
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''Bırakın gideyim!''
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Transferden önce siz son 5 maçı kazanın da sonra transferi düşünün , yoksa şampiyonluk şansı sıfıra inerse transferi ne yapacağız.
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Van Persie'yi coşturan ilaç!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalının canı ter atmak istemiş , idmana çıkmış , bunu gönderemeyen yönetime yazıklar olsun.
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