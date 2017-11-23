Üniversite öğrencisi Dünya üçüncüsü oldu
Ömer Halisdemir Murat Dağ, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 71 kiloda dünya 3'ncüsü oldu.
Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 71 kiloda yarışan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Murat Dağ, İlk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto'yu 8-2, ikinci turda Ermenistan'dan Armen Hakobyon'u 3-2 yendi. Yarı finalde ise Gürcü rakibi Ramaz Zoidze'e 3-2 yenilerek bronz madalya için mücadele etme hakkını elde etti. Rus Rinat Akhmedov'la karşılaşan ay-yıldızlı sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Önemli bir başarıya imza atarak büyük mutluluk yaşatan Murat Dağ, elde ettiği sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:42
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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