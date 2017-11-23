Üniversite öğrencisi Dünya üçüncüsü oldu

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 71 kiloda yarışan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Murat Dağ, İlk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto'yu 8-2, ikinci turda Ermenistan'dan Armen Hakobyon'u 3-2 yendi. Yarı finalde ise Gürcü rakibi Ramaz Zoidze'e 3-2 yenilerek bronz madalya için mücadele etme hakkını elde etti. Rus Rinat Akhmedov'la karşılaşan ay-yıldızlı sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Önemli bir başarıya imza atarak büyük mutluluk yaşatan Murat Dağ, elde ettiği sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

