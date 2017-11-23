 Üniversite öğrencisi Dünya üçüncüsü oldu – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Üniversite öğrencisi Dünya üçüncüsü oldu

    Üniversite öğrencisi Dünya üçüncüsü oldu

    Ömer Halisdemir ,  U23 Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stilde 71 kiloda dünya 3'ncüsü oldu.

    Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonasında grekoromen stilde 71 kiloda yarışan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi , İlk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto'yu 8-2, ikinci turda Ermenistan'dan Armen Hakobyon'u 3-2 yendi. Yarı finalde ise Gürcü rakibi Ramaz Zoidze'e 3-2 yenilerek bronz madalya için mücadele etme hakkını elde etti. Rus Rinat Akhmedov'la karşılaşan ay-yıldızlı sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Önemli bir başarıya imza atarak büyük mutluluk yaşatan Murat Dağ, elde ettiği sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:42
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