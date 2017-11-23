Erdoğan, Cengiz’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatih Cengiz'i bir kutlama telgrafı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Soçi'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'da devam eden şampiyonada grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.