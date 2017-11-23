 Erdoğan, Cengiz’i tebrik etti – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Erdoğan, Cengiz’i tebrik etti

    Erdoğan, Cengiz’i tebrik etti
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatih Cengiz'i bir kutlama telgrafı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Soçi'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'da devam eden şampiyonada grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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