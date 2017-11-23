 Bak’tan milli güreşçilere tebrik – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bak’tan milli güreşçilere tebrik

    Bak’tan milli güreşçilere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı , U23 Dünya Şampiyonası’nda toplam 4 madalya kazanarak Dünya Üçüncüsü olan Grekoromen Milli Takımı'nı tebrik etti.

    Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil yapılan final müsabakalarıyla sona ererken, 80 kiloda Burhan Akbudak altın, 75 kiloda Fatih Cengiz altın, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazandı. Türkiye toplam 4 madalya ile takım sıralamasında Gürcistan ve Rusya'nın ardından Dünya üçüncüsü oldu.

    Bakan'dan Tebrik Mesajı
    Gençlik ve Spor Bakanı , U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan grekoromen milli takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
    "Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Şampiyonada altın madalya kazanan Burhan Akbudak ve Fatih Cengiz ile bronz madalyanın sahibi olan Fatih Başköy ve Murat Dağ kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.
    Böyle önemli başarılara imza atarak ülkemize büyük bir sevinç yaşatan milli sporcularımız, gelecek için bizlere umut veriyor. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atmasını temenni ediyor ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bak’tan milli güreşçilere tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.