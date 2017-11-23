Bak’tan milli güreşçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda toplam 4 madalya kazanarak Dünya Üçüncüsü olan Grekoromen Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan'dan Tebrik Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan grekoromen milli takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Şampiyonada altın madalya kazanan Burhan Akbudak ve Fatih Cengiz ile bronz madalyanın sahibi olan Fatih Başköy ve Murat Dağ kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.
Böyle önemli başarılara imza atarak ülkemize büyük bir sevinç yaşatan milli sporcularımız, gelecek için bizlere umut veriyor. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atmasını temenni ediyor ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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