 Minderde dev sınav – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Minderde dev sınav

    Minderde dev sınav
    Güreşte yılın önemli organizasyonlarından biri Polonya'da yapılacak. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası bugün başlayacak. 24 güreşçiyle bu dev organizasyonda madalya mücadelesi verecek olan Milli Takım'da, ilk gün 4 sporcumuz mindere çıkacak. Grekoromen 71 kiloda Murat Dağ, 75'te Fatih Cengiz, 85'te Ali Cengiz ve 98'de Fatih Başköy sahne alacak.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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