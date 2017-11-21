Minderde dev sınav

Güreşte yılın önemli organizasyonlarından biri Polonya'da yapılacak. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası bugün başlayacak. 24 güreşçiyle bu dev organizasyonda madalya mücadelesi verecek olan Milli Takım'da, ilk gün 4 sporcumuz mindere çıkacak. Grekoromen 71 kiloda Murat Dağ, 75'te Fatih Cengiz, 85'te Ali Cengiz ve 98'de Fatih Başköy sahne alacak.