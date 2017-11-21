Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı

Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılması hem Türkiye hem de Yunanistan'da en önemli gündem maddesi olan Valerios Leonidis ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yunan TV kanalı Epsilon'un geçtiği habere göre eski halterci için soruşturma açılması hazırlıkları başlatıldı.

Milliyet'in haberine göre Leonidis'in Yunan donanmasına kayıtlı memur statüsünde olduğu öğrenildi. Memur statüsünde olduğu için izin alarak gitmesi gerektiği savunuldu, bu izni almadan gittiği için incelemeye tabi olduğu öne sürüldü.

EFSANE İSİM SORUŞTURMAYI DOĞRULADI

Yunanistan halter milli takımının efsane antrenörü Christos Lakovou da yaptığı açıklamada Epsilon'un iddia ettiği soruşturmayı doğruladı. Leonidis'in de eski hocası olarak bilinen İstanbul doğumlu Lakovou, "Benim bildiğim kendisini donanmada soruşturmaya sevk ettiler. Bunu neden yaptılar çünkü neden izinsiz görevini terk ettiğini sordular" diye konuştu.