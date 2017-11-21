Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı
Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi için Türkiye'ye gelen Yunanistanlı ezeli rakibi Valerios Leonidis'e, ülkesinde yaptığı donanma memurluğu görevini izinsiz terk ettiği için soruşturma açıldığı iddia edildi.
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılması hem Türkiye hem de Yunanistan'da en önemli gündem maddesi olan Valerios Leonidis ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yunan TV kanalı Epsilon'un geçtiği habere göre eski halterci için soruşturma açılması hazırlıkları başlatıldı.
Milliyet'in haberine göre Leonidis'in Yunan donanmasına kayıtlı memur statüsünde olduğu öğrenildi. Memur statüsünde olduğu için izin alarak gitmesi gerektiği savunuldu, bu izni almadan gittiği için incelemeye tabi olduğu öne sürüldü.
EFSANE İSİM SORUŞTURMAYI DOĞRULADI
Yunanistan halter milli takımının efsane antrenörü Christos Lakovou da yaptığı açıklamada Epsilon'un iddia ettiği soruşturmayı doğruladı. Leonidis'in de eski hocası olarak bilinen İstanbul doğumlu Lakovou, "Benim bildiğim kendisini donanmada soruşturmaya sevk ettiler. Bunu neden yaptılar çünkü neden izinsiz görevini terk ettiğini sordular" diye konuştu.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:44
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''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 19
Yorum
hadi yürü Sen takımın başına doğru adam neden koymadın da şimdi Adebayor a neden önlem almadık ki diyorsun
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''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Toplam 1
Yorum
neden olmasın fikret başkan başkalarının hayal etttiklerini gerçekleştiren başkandır. forması yeter beşiktaşa. gol atmış atmamış çok da önemli değil.
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Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Toplam 3
Yorum
EMRE OKAY VE ONAZİ BİRLİKTE OLMADAN OLMAZ. ONLAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK İÇİN EN AZ 4 ATMAK GEREKİYOR. OKAY ONAZİ YUSUF CASTİLLO ABDÜLKADİR BURAK
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