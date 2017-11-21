 Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı

    Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı

    Efsane halterci 'nun cenazesi için Türkiye'ye gelen Yunanistanlı ezeli rakibi 'e, ülkesinde yaptığı donanma memurluğu görevini izinsiz terk ettiği için soruşturma açıldığı iddia edildi.

    'nun cenazesine katılması hem Türkiye hem de Yunanistan'da en önemli gündem maddesi olan ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yunan TV kanalı Epsilon'un geçtiği habere göre eski halterci için soruşturma açılması hazırlıkları başlatıldı.

    Milliyet'in haberine göre Leonidis'in Yunan donanmasına kayıtlı memur statüsünde olduğu öğrenildi. Memur statüsünde olduğu için izin alarak gitmesi gerektiği savunuldu, bu izni almadan gittiği için incelemeye tabi olduğu öne sürüldü.

    EFSANE İSİM SORUŞTURMAYI DOĞRULADI
    Yunanistan halter milli takımının efsane antrenörü Christos Lakovou da yaptığı açıklamada Epsilon'un iddia ettiği soruşturmayı doğruladı. Leonidis'in de eski hocası olarak bilinen İstanbul doğumlu Lakovou, "Benim bildiğim kendisini donanmada soruşturmaya sevk ettiler. Bunu neden yaptılar çünkü neden izinsiz görevini terk ettiğini sordular" diye konuştu.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsanenin cenazesine katıldı, soruşturma açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.