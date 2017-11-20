Genç Milliler Polonya'da mindere çıkacak
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak. Bydgoszcz kentinde 6 gün sürecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.
Şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak Türkiye, 24 güreşçiyle Polonya'da madalya arayacak. Organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Ali Cengiz ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.
Polonya'da madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı güreşçiler şöyle:
ERKEKLER GREKOROMEN STİL
59 kilo: Ahmet Uçar
66 kilo: Murat Fırat
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Fatih Cengiz
80 kilo: Burhan Akbudak
85 kilo: Ali Cengiz
98 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Osman Yıldırım
ERKEKLER SERBEST STİL
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Sedat Özdemir
65 kilo: Haydar Yavuz
70 kilo: Muhammet Akdeniz
74 kilo: Ahmet Ertürk
86 kilo: Murat Ertürk
97 kilo: Yunus Emre Dede
125 kilo: Salim Ercan
KADINLAR
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Elif Yılmaz
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Mehlika Öztürk
60 kilo: Derya Bayhan
63 kilo: Aslı Tuğcu
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Ayşegül Özbege
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
kaleci musleraya laf etmedik şimdiye kadar ama ondada bi anormallik var artık önüne gelen ortaları çıkıp almak yerine gol olmasını seyrediyor
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‘Gignac’ı aldınız mı?’
Toplam 3
Yorum
bjk advers FİKRET ORMAN ;Beşiktaş'ın bir kuruş dışarı atılacak parası yoktur . Lens'e verilen ve verilecek olan para nereye gitmiş olacak ?
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‘Gignac’ı aldınız mı?’
Toplam 3
Yorum
cenk Beşiktaş Gignaç!ı değil, Arjantin Liginde gol kralı olan Benedotti'yi alması gerekir. Santrafor sorununu ancak böyle bir isimle çözebiliriz.
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