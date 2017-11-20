 Genç Milliler Polonya'da mindere çıkacak – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Genç Milliler Polonya'da mindere çıkacak

    Genç Milliler Polonya'da mindere çıkacak

    23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak. Bydgoszcz kentinde 6 gün sürecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.

    Şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak Türkiye, 24 güreşçiyle Polonya'da madalya arayacak. Organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Ali Cengiz ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.

    Polonya'da madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı güreşçiler şöyle:

    ERKEKLER GREKOROMEN STİL
    59 kilo: Ahmet Uçar

    66 kilo: Murat Fırat

    71 kilo: Murat Dağ

    75 kilo: Fatih Cengiz

    80 kilo: Burhan Akbudak

    85 kilo: Ali Cengiz

    98 kilo: Fatih Başköy

    130 kilo: Osman Yıldırım

    ERKEKLER SERBEST STİL
    57 kilo: Süleyman Atlı

    61 kilo: Sedat Özdemir

    65 kilo: Haydar Yavuz

    70 kilo: Muhammet Akdeniz

    74 kilo: Ahmet Ertürk

    86 kilo: Murat Ertürk

    97 kilo: Yunus Emre Dede

    125 kilo: Salim Ercan

    KADINLAR
    48 kilo: Evin Demirhan

    53 kilo: Elif Yılmaz

    55 kilo: Bediha Gün

    58 kilo: Mehlika Öztürk

    60 kilo: Derya Bayhan

    63 kilo: Aslı Tuğcu

    69 kilo: Buse Tosun

    75 kilo: Ayşegül Özbege

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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