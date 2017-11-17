23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette madalyalar dağıtılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 24 güreşçi temsil edecek. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan Buse Tosun ile Süleyman Atlı'nın yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Evin Demirhan da mindere çıkacak.

Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, milli sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Tüm takımlarımızın hazırlık kamplarını yakından takip ettik. Onlara sürekli destek olduk. İlk kafilemiz 19 Kasım'da yola çıkacak. İnşallah, Polonya'dan takım olarak en iyi sonuçlarla döneriz." ifadelerini kullandı.

Aydın, 23 yaş altına büyük önem verdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyorum, bu sporcularımız A takımda forma giyebilecek kapasitede. Şampiyonada elde edecekleri başarılar onların önünü açacak. Bu kadrodan çok umutluyum. İleride bizleri olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular bu kadrodan çıkacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Polonya'da ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:

- Erkekler grekoromen stil

59 kilo: Ahmet Uçar

66 kilo: Murat Fırat

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Burhan Akbudak

85 kilo: Ali Cengiz

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Osman Yıldırım

- Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Sedat Özdemir

65 kilo: Haydar Yavuz

70 kilo: Muhammet Akdeniz

74 kilo: Ahmet Ertürk

86 kilo: Murat Ertürk

97 kilo: Yunus Emre Dede

125 kilo: Salim Ercan

- Kadınlar

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Elif Yılmaz

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Mehlika Öztürk

60 kilo: Derya Bayhan

63 kilo: Aslı Tuğcu

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Ayşegül Özbege