 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na doğru

    23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

    23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.

    Türkiye Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette madalyalar dağıtılacak.

    Şampiyonada Türkiye'yi 24 güreşçi temsil edecek. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan Buse Tosun ile Süleyman Atlı'nın yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Evin Demirhan da mindere çıkacak.

    Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, milli sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Tüm takımlarımızın hazırlık kamplarını yakından takip ettik. Onlara sürekli destek olduk. İlk kafilemiz 19 Kasım'da yola çıkacak. İnşallah, Polonya'dan takım olarak en iyi sonuçlarla döneriz." ifadelerini kullandı.

    Aydın, 23 yaş altına büyük önem verdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Her zaman söylüyorum, bu sporcularımız A takımda forma giyebilecek kapasitede. Şampiyonada elde edecekleri başarılar onların önünü açacak. Bu kadrodan çok umutluyum. İleride bizleri olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular bu kadrodan çıkacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

    Polonya'da ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:

    - Erkekler grekoromen stil

    59 kilo: Ahmet Uçar

    66 kilo: Murat Fırat

    71 kilo: Murat Dağ

    75 kilo: Fatih Cengiz

    80 kilo: Burhan Akbudak

    85 kilo: Ali Cengiz

    98 kilo: Fatih Başköy

    130 kilo: Osman Yıldırım

    - Erkekler serbest stil

    57 kilo: Süleyman Atlı

    61 kilo: Sedat Özdemir

    65 kilo: Haydar Yavuz

    70 kilo: Muhammet Akdeniz

    74 kilo: Ahmet Ertürk

    86 kilo: Murat Ertürk

    97 kilo: Yunus Emre Dede

    125 kilo: Salim Ercan

    - Kadınlar

    48 kilo: Evin Demirhan

    53 kilo: Elif Yılmaz

    55 kilo: Bediha Gün

    58 kilo: Mehlika Öztürk

    60 kilo: Derya Bayhan

    63 kilo: Aslı Tuğcu

    69 kilo: Buse Tosun

    75 kilo: Ayşegül Özbege

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:58
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