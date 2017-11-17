23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette madalyalar dağıtılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 24 güreşçi temsil edecek. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan Buse Tosun ile Süleyman Atlı'nın yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Evin Demirhan da mindere çıkacak.
Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, milli sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Tüm takımlarımızın hazırlık kamplarını yakından takip ettik. Onlara sürekli destek olduk. İlk kafilemiz 19 Kasım'da yola çıkacak. İnşallah, Polonya'dan takım olarak en iyi sonuçlarla döneriz." ifadelerini kullandı.
Aydın, 23 yaş altına büyük önem verdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Her zaman söylüyorum, bu sporcularımız A takımda forma giyebilecek kapasitede. Şampiyonada elde edecekleri başarılar onların önünü açacak. Bu kadrodan çok umutluyum. İleride bizleri olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular bu kadrodan çıkacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
Polonya'da ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:
- Erkekler grekoromen stil
59 kilo: Ahmet Uçar
66 kilo: Murat Fırat
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Fatih Cengiz
80 kilo: Burhan Akbudak
85 kilo: Ali Cengiz
98 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Osman Yıldırım
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Sedat Özdemir
65 kilo: Haydar Yavuz
70 kilo: Muhammet Akdeniz
74 kilo: Ahmet Ertürk
86 kilo: Murat Ertürk
97 kilo: Yunus Emre Dede
125 kilo: Salim Ercan
- Kadınlar
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Elif Yılmaz
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Mehlika Öztürk
60 kilo: Derya Bayhan
63 kilo: Aslı Tuğcu
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Ayşegül Özbege
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:58
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Martin Linnes yolcu
Toplam 5
Yorum
hagi10 mariano nun alternatifi kim olcak adamı gönderiyosunuz. sağa mariano kaan ayhan...sola asamoah aziz behiç çok iyi olur lines ve lato gönder
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Fener Mesut için aportta
Toplam 3
Yorum
Futbol Feneri de listeye eklediniz ya daha bişi demiyorum, çok komik sadece...34 yaşında gelir ona bişi diyemem, gerçekçi olun.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 4
Yorum
selçuk kafan 1960 larda kalmış.Ama F1 de yarışacaz öylemi.Bunada bireysel hata diyeceksin.Şansızlık diyorsun evet doğru.Tek şansızlığımız sen olman
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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