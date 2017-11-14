Kadın güreşçiler zirve peşinde

21-26 Kasım tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan U23 Dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Edirne’de sürdüren U23 Kadın Güreş milli takımımızda hazırlıklar son aşamaya geldi. Uzun zamandır Edirne’de çalışan kadınlarımızda hedef zirvede yer almak.

Dün İstanbul'da Grekormen U23 milli takımını ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bugün de kadın güreşçilerimizin Edirne'deki kampını ziyaret etti. Antrenörden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Musa Aydın sporcularla da sohbet etti.



"POLONYA'DAN EN İYİ SONUÇLARLA DÖNECEĞİZ"

Başkan Musa Aydın yaptığı açıklamada hem erkeklerde hem de kadınlarda hazırlık döneminde sona geldiklerini belirterek, "Dünya şampiyonasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz hafta Elmedağ'da serbest dün de İstanbul'da Grekoromen güreşçilerimizi ziyaret ettim. Bugün de kadınlarımızla beraberiz. U23 takımı bizim değer verdiğimiz yaş gruplarından biri. Son Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Dünya şampiyonu olarak bir ilke imza attı. O da buradan yetişen bir kızımız. Amacımız bu yaş grubundan yeni Yasemin'ler çıkarmak. Türk güreşi her geçen gün çıtasını yükseltiyor. İnşallah Polonya'dan hem Erkekler hem de Bayanlarda en iyi sonuçlarla döneceğiz" dedi.



" TOHM MERKEZLERİ' NDEN ŞAMPİYONLAR ÇIKARACAĞIZ"

TOHM Merkezleri'nin önemine de değinen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Spor bakanımızın da çok değer verdiği bir proje. Bu projeyi en başarılı yürüten federasyonlardan biriyiz. Edirne'de bulunan kadınlar TOHM merkezinin çalışmaları hakkında bugün bilgiler aldım. Şu anda her şey gayet başarılı gidiyor. Sadece burada değil diğer şehirlerdeki TOHM merkezlerimiz de çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ben bu merkezlerimizden şampiyonlar çıkaracağımıza inanıyorum. Tüm çabamız bu yönde" diye konuştu.