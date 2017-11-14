 Güreşciler mindere çıktı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Güreşciler mindere çıktı

    Güreşciler mindere çıktı
    Sivas'taki Ahmet Ayık Spor Lisesinde uygulanan projeyle eğitim- öğretime başlayan Türkiye'nin ilk güreş lisesinde bu alanda geleceğin sporcuları yetişiyor. Okulda 282 öğrenci eğitim görüyor ve bunlardan yaklaşık 40'ı geleceğin güreşçileri olarak yetiştiriliyor. Sadece güreş öğrencileri için oluşturulan spor salonunda güreş minderleri ve fitness aletleri bulunuyor. Okulun yurdunda kalan farklı yaşlarda ve sınıflardaki öğrenciler, 4 antrenörle haftanın 6 günü idman yapıyor. Yaklaşık 2 saat süren idmanlarda ısınma hareketleri yapan, halatla tırmanan öğrenciler, güreşerek antrenmanı tamamlıyor. Çeşitli sınıflarda normal eğitimlerini de sürdüren öğrenciler, Türkiye'nin ilk güreş lisesinde şampiyonalara hazırlanıyor
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreşciler mindere çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.