Güreşciler mindere çıktı

Sivas'taki Ahmet Ayık Spor Lisesinde uygulanan projeyle eğitim- öğretime başlayan Türkiye'nin ilk güreş lisesinde bu alanda geleceğin sporcuları yetişiyor. Okulda 282 öğrenci eğitim görüyor ve bunlardan yaklaşık 40'ı geleceğin güreşçileri olarak yetiştiriliyor. Sadece güreş öğrencileri için oluşturulan spor salonunda güreş minderleri ve fitness aletleri bulunuyor. Okulun yurdunda kalan farklı yaşlarda ve sınıflardaki öğrenciler, 4 antrenörle haftanın 6 günü idman yapıyor. Yaklaşık 2 saat süren idmanlarda ısınma hareketleri yapan, halatla tırmanan öğrenciler, güreşerek antrenmanı tamamlıyor. Çeşitli sınıflarda normal eğitimlerini de sürdüren öğrenciler, Türkiye'nin ilk güreş lisesinde şampiyonalara hazırlanıyor