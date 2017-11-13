 Yasemin Adar, suç duyurusunda bulundu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    , suç duyurusunda bulundu

    Yasemin Adar, suç duyurusunda bulundu

    Dünya şampiyonu güreşçi , sosyal paylaşım sitelerinde kendisi adına açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

    Milli güreşçi, yaptığı açıklamada, Edirne Adliyesine giderek, sahte hesapların kapatılması ve bu hesaplardan yapılan paylaşımların silinmesi için savcılığa başvurduğunu söyledi. İyi niyetli olmayan kişilerin birçok insan hakkında sahte hesaplar açtığını vurgulayan Yasemin, "Kendi hesaplarımın dışında adıma açılmış birçok hesabın olduğunu gördük. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundum. İnsanları kandırıp, sahte hesaplar açmasınlar." diye konuştu.

    adına Twitter'da açılan sahte hesaptan, "Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına, hastanelik olmuş. Şikayetçi olmuş sorun değil. O yumruğu tüm kadınlar için attım." şeklinde twit atılması üzerine haberler yapılmıştı. Şampiyon güreşçi Yasemin Adar da bunun üzerine, Instagram hesabından, "Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan yanlış şeyler paylaşıp, insanları kandırıp, gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayalım." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:31
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