Şekerspor Milli Güreşçisi madalyayı Akay'a takdim etti

Slovenya'da düzenlenen 3. Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türk Güreş Milli takımında yer alan ve altın madalya ile yurda dönen Kayseri Şekerspor güreşçisi Barış Erbek kazandığı altın madalyayı Kayseri Şeker spor müzesine konulmak üzere Başkan Akay'a takdim etti.

Kayseri Şeker spor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şekersporlu güreşçinin Balkan Şampiyonu olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Milli güreşçi Barış Erbek, kazandığı madalyayı Kayseri Şekerspor güreş tesislerinde yaptıkları antrenman öncesinde Başkan Akay'a takdim etti. Milli sporcuyu tebrik eden Başkan Akay; "Bu madalya ve kupa Türk milleti ve Türk güreşi adına alınmış bir madalyadır. Ben hocalarımıza ve güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve gözlerinden öpüyorum" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Güreş bizim ata sporumunuzdur. Biz de bu anlayış içeresinde milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde burada göreve başladığımızdan beri gençlerimize imkân, destek ve fırsat veriyoruz.

Kayseri Şeker spor güreş takımımızda güreşçilerimiz Değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar en son Abdullah Dünya 3 üncüsü, Cemal Avrupa 3 üncüsü ve Barış ta Balkan şampiyonu oldu. Tabi diğer sporcularımızda onlarla beraber çalışıyorlar inanıyoruz ki zaman içerisinde onlarda bu tür başarıları elde edeceklerdir.



Biz Kayseri Şekerin Güreşçilerinin Türk Milleti adına, Türk Güreşi adına Dünya Minderlerinde Bayrağımızı göndere çektirmeleri İstiklal Marşımızı Çaldırmaları bizi gururlandırıyor, göğsümüzü kabartıyor. Yaptığımız işin ne kadara doğru bir iş olduğu anlayışını ortaya çıkarıyor. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve daha fazla güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzusundayız.

Hocalarımız zaten şimdiye kadar. Bu konuda ellerinden gelen gayreti ortaya koydular ebetle sonuçta güreş ferdi bir spor olsa da bir takım ruhu anlayışı içerisinde hazırlanılıyor. Bir motivasyon sağlanıyor. Minder kenarında duranlar, onu destekleyenler, antrenmanda katkı sağlayanlar. Hepsi motivasyona önemli katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz de bu sayede bu başarıyı elde ediyorlar. Biz Kayser Şeker olarak güreşçilerimizin bu başarılarından gurur duyuyoruz. Ve inşallah bu başarılarında devam etmesi için onların gayretleri yanında bizde elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Ben kardeşlerimizi, güreşçilerimizi tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum."



Milli Güreşçi Barış Erberk ise, "Şampiyon olunca çok mutlu oldum. Öncelikle Mehmet Hocama çok teşekkür ediyorum ve Hüseyin Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gurur duydum inşallah sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.



Milli Güreşçi Cemal Mutlu da, "Hocalarım olmasaydı derece yapamazdım. Onlar benim emeğimin başarısıdır çok mutlu oldum Avrupa 3. Olunca Türk Halkımı da gururlandırdığımı hissediyorum" ifadesinde bulundu.



Milli Güreşçi Abdullah Toprak ise, " Hocalarıma öncelikle Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şampiyonluğa devam durmak yok yola devam" dedi.