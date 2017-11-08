TGF'den yapılan açıklamaya göre Aydın, teknik direktör İbrahim Akgün yönetiminde Ankara'daki Elmadağ Kamp Merkezi'nde son etap çalışmalarını gerçekleştiren milli güreşçilerle bir araya geldi.

Teknik heyetten çalışmalara ilişkin bilgi alan Aydın, güreşçilerle tek tek sohbet etti. Samimi bir ortamda geçen sohbette başkan Aydın, güreşçilerden ve teknik heyetten takım halinde şampiyonluk sözü aldı.

Aydın, 23 yaş altı takımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Sporcularımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Buradaki sporcular, A takım bünyesinde yer alabilecek kapasitede olduklarını gösterme fırsatı bulacak. İşte bu yüzden de Polonya'da yapılacak şampiyona tüm sporcularımız için bir şans." ifadelerini kullandı.

Kampları sürekli ziyaret ederek sporculara moral verdiklerini belirten Aydın, "Hazırlık aşamasını hem buradaki serbest güreşçilerimiz hem de İstanbul'daki grekoromencilerimiz çok iyi geçirdi. Teknik heyetten aldığımız raporlara baktığımızda her şey yolunda. Hedefimiz Polonya'dan takım halinde dünya şampiyonu olarak dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 21-26 Kasım tarihlerinde Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada son iki gün mindere çıkacak serbest güreşçiler, hazırlıklarını 23 Kasım'da tamamlayacak.