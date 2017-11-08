Güreş Federasyonu'na yeni bina
Daha önce Ulus’taki genel müdürlük binasında yer alan ardından Kızılay’daki genel müdürlük ek binasında hizmet veren Türkiye Güreş Federasyonu, Emek Mahallesi 30. Sokak No: 31’de bulunan hizmet binasına taşındı.
"GÜREŞ CAMİASI HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada yeni binanın öncelikle Güreş camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Güreş camiası her şeyin en iyisine layık. Burası tüm Güreş camiasının kalbi. Amacımız burada onlara en iyi hizmeti vermek ve en iyi şekilde ağırlamak" şeklinde konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:35
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Düşmanını gördü!
Toplam 16
Yorum
Meth her yazınız ve tv deki yorumunuz buram buram fanatiklik kokuyor.o kdr savunmaya odaklısınız ki konusmalarınız yorumlarınız antipatik geliyor
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 7
Yorum
eRol YABANCI SINIRLAMASINA KARŞIYIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 11
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ PFDK ARTIK BEŞİKTAŞ A GÖZÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR DİYE HER HAFTA İLGİSİZ CEZALAR KESECEK HERHALDE BÜYÜK BEŞİKTAŞ OLMAK BÖYLE ZORLU BİR ŞEY
Güreş Federasyonu'na yeni bina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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