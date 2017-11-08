 Güreş Federasyonu'na yeni bina – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Güreş Federasyonu'na yeni bina

    Güreş Federasyonu'na yeni bina

    Daha önce Ulus’taki genel müdürlük binasında yer alan ardından Kızılay’daki genel müdürlük ek binasında hizmet veren , Emek Mahallesi 30. Sokak No: 31’de bulunan hizmet binasına taşındı.

    Yeni adresine taşınan federasyon, burada ilk yönetim kurulu ve teknik toplantısını da geçekleştirdi. Binaya hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Eski Dünya Güreş Şampiyonu, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi federasyonu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Musa Aydın'la bir süre sohbet eden ikili daha sonra yeni federasyon binasını gezdi.

    "GÜREŞ CAMİASI HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"
    Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada yeni binanın öncelikle Güreş camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Güreş camiası her şeyin en iyisine layık. Burası tüm Güreş camiasının kalbi. Amacımız burada onlara en iyi hizmeti vermek ve en iyi şekilde ağırlamak" şeklinde konuştu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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