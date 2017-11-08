 Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

    Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

    , 21-26 Kasım tarihinde Polonya’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonası hazırlıklarını Teknik Direktör İbrahim Akgün yönetiminde Ankara Elmadağ kamp merkezinde sürdürüyor.

    Yoğun bir tempoda antrenmanlarını sürdüren 'nda hedef takım halinde dünya şampiyonluğu. Şampiyonaya çok az bir süre kala Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Milli Takım kampını ziyaret etti. Önce teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Aydın, sonra güreşçilerle sohbet etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen sohbette Musa Aydın güreşçilerden ve teknik heyetten takım halinde şampiyonluk sözü aldı.

    "ŞAMPİYONA TÜM SPORCULAR İÇİN BİR ŞANS"
    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Dünya Şampiyonası'na artık sayılı günlerin kaldığını belirterek, "Sporcularımız hazırlılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bizler U23 takımıza büyük önem veriyoruz. Zira burada yer alan sporcular A takımı bünyesinde yer alabilecek kapasitede olduklarını gösterme fırsatı bulacaklar. İşte bu yüzden de Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası tüm sporcularımız için bir şans. Hazırlık aşamasını hem buradaki Serbest güreşçilerimiz hem de İstanbul Sarıyer'deki Grekoromencilerimiz çok iyi geçirdiler. Sürekli olarak kampları ziyaret ederek onlara moral verdik. Teknik heyetten aldığımız raporlara baktığımızda her şey yolunda. Hedefimiz Polonya'dan takım halinde Dünya şampiyonu olarak dönmek. Ben şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
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