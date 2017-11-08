Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
U23 Serbest Güreş Milli Takımı, 21-26 Kasım tarihinde Polonya’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonası hazırlıklarını Teknik Direktör İbrahim Akgün yönetiminde Ankara Elmadağ kamp merkezinde sürdürüyor.
"ŞAMPİYONA TÜM SPORCULAR İÇİN BİR ŞANS"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Dünya Şampiyonası'na artık sayılı günlerin kaldığını belirterek, "Sporcularımız hazırlılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bizler U23 takımıza büyük önem veriyoruz. Zira burada yer alan sporcular A takımı bünyesinde yer alabilecek kapasitede olduklarını gösterme fırsatı bulacaklar. İşte bu yüzden de Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası tüm sporcularımız için bir şans. Hazırlık aşamasını hem buradaki Serbest güreşçilerimiz hem de İstanbul Sarıyer'deki Grekoromencilerimiz çok iyi geçirdiler. Sürekli olarak kampları ziyaret ederek onlara moral verdik. Teknik heyetten aldığımız raporlara baktığımızda her şey yolunda. Hedefimiz Polonya'dan takım halinde Dünya şampiyonu olarak dönmek. Ben şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 1
Yorum
ged 61 yuhhh artık kardeşim yaaa..kulüp borçtan batıyor aldıkların hiç oynamadan kulübede oturuyor ve halamı transfer düşünülüyor..kamera şakası...
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Arda’ya kapı kapalı
Toplam 5
Yorum
Meth Türkiyeye gelme son kontratınıda arsenalde yap.bırak futbolu arda antrenör ol t.d ol gönlümüz sana açık.rahat bırakmazlar burda seni.
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Kartalcan CP pisman olur tabii, kredi kartina 24 taksit futbolcu alimini sadece Fikret Baskan yapar.su seneyi sampiyon kapatalim da sezon sonu bakariz
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