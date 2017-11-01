Güreşte Tuncay'dan gümüş madalya
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un genç güreşçisi Tuncay Besler, Bursa'da düzenlenen 3. Uluslararası Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:13
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 12
Yorum
gs bu tudor dan cacık olmaz, hiç bir oyuncu değişikliği doğru değil, oyunu okuma sıfır....
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 39
Yorum
UĞUR Türk futbolunu takip etmemek için bir neden daha. Alın liginiz sizin olsun.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 39
Yorum
vinyadur şimdi ben burda , başına veya sonuna isim yada kurum koymadan küfür edersem hedef belirli olmadığı için kimse bana bişi yapamaz öyle mi ?
Güreşte Tuncay'dan gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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