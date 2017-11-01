 Güreşte Tuncay'dan gümüş madalya – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Güreşte Tuncay'dan gümüş madalya

    Güreşte Tuncay'dan gümüş madalya

    İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un genç güreşçisi Tuncay Besler, Bursa'da düzenlenen 3. Uluslararası Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

    Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan'dan 160 sporcunun katıldığı şampiyonada 18 yaşındaki Tuncay, 74 kiloda kendinden 2 yaş büyük gürüşçilerle mücadele ederek finale çıkmayı başardı. Tuncay, finalde Avrupa üçüncüsü Bulgar Ali Ozhemal Rushen ile eşleşirken, başa baş götürdüğü maçı 6-4 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor Güreş Başantrenörü Kemal Karadağ, "Tuncay ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katıldı ve beklediğimiz gibi madalya kazandı. Hedefimize ulaştık, gururluyuz" dedi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:13
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