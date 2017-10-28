Taha Akgül eğitimde de zirveyi hedefliyor

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak güreşte tarih yazan milli sporcu, ikinci senesinde olduğu lisans üstü eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine başlamak istiyor. Akademik alanda da başarı elde eden bir sporcu olmayı amaçlayan Taha, aktif güreş kariyerini tamamladığında hem alaylı hem de mektepli bir yönetici olarak Türk sporuna hizmet etmenin hayalini kuruyor.

Milli güreşçi Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, 2008 yılındaki üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk 450'ye girdiğini söyledi.



"ÖNEMLİ HEDEFLERİM VAR"

Lisans eğitimini Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladığını aktaran Taha Akgül, olimpiyat madalyasını kazandıktan sonra akademik eğitimine devam etme kararı aldığını kaydetti.

Taha, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri'nde yüksek lisansa başladığını anlatarak, "Şu an ikinci sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans bittikten sonra geriye sadece yabancı dil kalıyor. P&G Türkiye'nin desteğiyle kamplara İngilizce hocası gelecek ve bana günlük İngilizce eğitimi verecek. Bu konuyu da böyle tamamlayacağız." diye konuştu.

Başarılı sporcuların ileride spora yön vermesi gerektiğini vurgulayan milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Çünkü biz sporun içerisinden gelen, küçüklükten beri sporun içerisinde olan, zorluklarını ve başarıya giden yolda neler yapılması gerektiğini iyi bilen insanlarız. İleride hem mektepli hem alaylı olacağız. Olimpiyat şampiyonu bir sporcuyum. Yüksek lisansı da tamamlayıp, akademik kariyerle beraber inşallah belli bir yaşa geldikten sonra sadece güreşte değil Spor Bakanlığında veya başka bir yerde yönetici olarak spora yön veren insanlardan olmak istiyorum. Ülkemizde çok fazla genç nüfus var. Avrupa'nın en fazla genç nüfusuna sahibiz. Bu nüfusu işlemek, spora yapılan yatırımı doğru kullanmak lazım. Bu anlamda hem mektepli hem alaylı bir sporcu olarak önemli hedeflerim var. İnşallah bunu akademik kariyerle yürüteceğim."







"NEDEN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU PROFESÖR OLMASIN"

Milli sporcu Taha, yüksek lisansı bitirdikten sonra akademik kariyer hedeflediğini işaret ederek, "İlerleyen yaşlarda neden bir olimpiyat şampiyonu profesör olmasın. Ben bunu başarmak ve tarihe geçmek istiyorum. 'Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Prof. Dr. Taha Akgül', bunu dedirtebilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra eğitime daha fazla ağırlık vermeye başladığını dile getiren Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Kamplardan arta kalan zamanlarımı üniversitede geçiriyorum. Üst düzey sporcular için hem eğitime hem de kendi yaptığı spora zaman ayırabilmek kolay değil ama imkansız da değil. Bunu başarabilmek için biraz iradeli olmak lazım. İstemekle alakalı, insanoğlu isterse her şeyi başarabilir. Antrenmanlardan arta kalan zamanlarda dersini çalışabilir, çünkü biz gece gündüz antrenman yapmıyoruz. Özel hayatlarından fedakarlık yaparlarsa istedikleri işte kesinlikle başarılı olurlar."